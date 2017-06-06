В мае отметил 80-летие один из самых загадочных американских писателей, постмодернист Томас Пинчон. Его книги продавались миллионными тиражами, он стал лауреатом Национальной книжной премии. При этом его читатели даже не знают, как он выглядит. Автор почти не общается с прессой, не появляется на публике, не публикует своих фотографий – в интернете даже собирали подписи с призывом, чтобы он выложил селфи в инстаграме.

Пинчон входит в число писателей, которые сохраняли анонимность (как Джейн Остин, которая скрывала авторство и тщательно следила за тем, чтобы никто не застал ее за работой) или становились затворниками. Среди классических примеров – классик американской поэзии Эмили Дикинсон, которая почти не выходила из дома, и Джером Сэлинджер, пугавший непрошеных гостей дробовиком и державший команду юристов, защищавших его частную жизнь. Похожие примеры есть и сейчас – Виктор Пелевин в России, Элена Ферранте в Италии и другие. Но сетевые коммуникациями, оставляет для них все меньше места. Общение с аудиторией считается нормой – тем более, если писатель обходится без помощи издательства (например, продает электронные книги через Amazon) и должен сам заботиться о привлечении читателей.