Сотрудники полиции намерены вскрыть дверь в квартиру журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.

Сама корреспондентка находится в командировке. Ей позвонил участковый ОВД «Текстильщики» и сказал, что у нее в подъезде совершено преступление. Почему полиция собирается из-за этого вскрыть квартиру Костюченко, он не пояснил.

«Мы уже обошли соседей, а теперь вскрываем вашу дверь», – заявил участковый, не уточнив подробностей.

В дежурной части ОВД «Текстильщики» на вопрос «Медиазоны» о вскрытии квартиры ответили, что не дают комментариев. В пресс-службе столичного ГУВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Костюченко отметила, что у нее в квартире находятся «куча рабочих материалов и все документы по собранию собственников» ее дома. Она выступает против его сноса в рамках программы реновации московского жилья.

«Новая газета» отметила, что в последнее время Костюченко занималась темой реновации жилья в Москве, а также писала на тему притеснений геев в Чечне. В сентябре 2016 года на нее напали в Беслане, где она освещала акцию памяти жертв теракта 2004 года.

«Редакция “Новой газеты” заявляет, что любые действия сотрудников правоохранительных органов могут производиться в квартире нашего сотрудника только в присутствии его адвоката. Газета готова сотрудничать со следствием исключительно в рамках закона и предупреждает кого бы то ни было об ответственности за нарушение действующего законодательства», – говорится в официальном заявлении издания.

При этом в ОВД «Текстильщики» заявили «Новой газете», что «никто не собирается ничего вскрывать, не надо придумывать».