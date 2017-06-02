Власти Санкт-Петербурга рассматривают заявку о строительстве резервного стадиона для футбольного клуба «Зенит» на окраине города. Об этом заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов, его слова приводит ТАСС.

«Заявка подана, рассматривается вопрос», – сказал Кириллов.

30 мая сообщалось, что резервный стадион на 20 тысяч зрителей для «Зенита» могут построить в Купчино. Подрядчиком проекта планировки территории является Научный центр Генплана.

На следующий день президент «Зенита» Сергей Фурсенко отверг эту информацию. Он подчеркнул, что руководство клуба не рассматривает вопрос строительства резервного стадиона в городе. Он отметил, что у «Зенита» уже есть стадионы «Санкт-Петербург Арена» и «Петровский».

https://www.youtube.com/watch?v=PGR5SXr1_CY