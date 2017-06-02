Министерство финансов РФ решило дополнительно выпустить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения еще на 15 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Мы уже доразместились», – отметил он.

В свою очередь, представитель Минфина Константин Вышковский рассказал, что банки-агенты начнут продавать новые «народные облигации» с 6 июня. Все параметры выпуска остаются прежними, как и банки-агенты.

Первый выпуск ОФЗ для населения, также на 15 млрд рублей, поступил в продажу в конце апреля. Реализацией «народных облигаций» занимались Сбербанк и «ВТБ 24».

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Срок погашения ОФЗ – три года, ставка – от 7,5% до 10,5% годовых. Минимальный объем покупки ценных бумаг ограничивался 30 тысячами рублей, максимальный – 15 млн рублей. Силуанов предупреждал, что в случае активного спроса до конца года Минфин может разместить еще один выпуск «народных облигаций» на 15 млрд рублей.