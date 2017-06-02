В полиции объяснили решение вскрыть квартиру журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Об этом она написала в фейсбуке.

«Приехал начальник ОВД “Текстильщики”. Появилась версия – в квартире укрывается преступник», – сообщила журналистка.

Как добавила Костюченко, сотруднику полиции открыли квартиру, и он осмотрел ее в присутствии адвоката Светланы Сидоркиной и сестры журналистки, а затем «удалился».

Сидоркина также пояснила произошедшее «Медиазоне».

«Это штатная ситуация – в вышестоящей квартире произошла кража и, со слов хозяйки, у которой произошла кража, никто из подъезда не выходил. Участковый обошел квартиры в подъезде в поисках преступника. После этого, оформив необходимые документы, он ушел», – рассказала она.

Вечером 2 июня корреспондентке, которая находится в командировке, позвонил участковый из ОВД «Текстильщики» и сообщил, что полицейские намерены вскрыть дверь ее квартиры, так как в подъезде якобы произошло преступление. Почему полиция собирается из-за этого вскрыть квартиру Костюченко, он не сказал.

При этом «Новой газете» в ОВД «Текстильщики» заявили, что «никто не собирается ничего вскрывать» и попросили «не придумывать».

По словам журналистки, у нее в квартире находятся «куча рабочих материалов и все документы по собранию собственников» ее дома. Она выступает против сноса дома в рамках программы реновации московского жилья.

Как уточнили в НГ, Костюченко помимо реновации также писала на тему притеснений геев в Чечне.

В сентябре 2016 года на нее напали в Беслане, где она освещала акцию памяти жертв теракта 2004 года.