Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко опроверг увольнение исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко, передают «Ведомости».

«Ирада Вовненко была назначена исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора. Нет смысла пересматривать это решение, она остается исполняющей обязанности», – заявил он.

Ранее сама Вовненко говорила, что продолжает работать. Эту информацию также подтверждали в пресс-службе музея.

Тем не менее, до этого она заявила РИА Новости, что покидает свой пост в Исаакии. «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», – цитировало слова Вовненко агентство.

Утром 2 июня «Фонтанка» со ссылкой на источники в администрации Санкт-Петербурга писала о «срочном» поручении Полтавченко найти нового руководителя музея, так как, по мнению администрации города, «таким объектом может руководить только мужчина».

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов позднее назвал публикацию фейковой новостью.

Предыдущий директор Исаакия Николай Буров написал заявление об уходе с 1 июня. Он выражал несогласие с планами передать Исаакиевский музей в пользование РПЦ.

Вовненко после назначения привлекла внимание своими любовными романами и книгами для детей.