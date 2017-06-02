Накануне Петербургского экономического форума Владимир Путин собрал на совещание небольшую группу из правительства и своей администрации, и отпустил их только в начале второго ночи. «Мы обсуждали только технологии и цифровую экономику. Президент полностью заболел этим», – рассказал на одной из сессий первый вице-премьер Игорь Шувалов. Выступление Путина перед участниками форума действительно оказалось посвящено технологиям. Они стремительно меняют уклад жизни и порождают новые угрозы, сообщил президент, призвав собравшихся в зале бизнесменов и чиновников создавать новую цифровую экономику вместо того, чтоб тратить силы на «склоки, распри и геополитические игры».

Из слов Путина выходило, что все предпосылки для создания такой экономики – достижения фундаментальной науки, отличные школы в области математики и физики – у России есть. Осталось реализовать четыре важных задачи: сформировать нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни, оказать поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок, создать «опорную инфраструктуру» и обеспечить всеобщую цифровую грамотность, кратно увеличив выпуск специалистов в этой сфере.

Носителями прорывных инноваций очень часто являются малые компании – «так называемые стартапы», – сообщил Путин и призвал инвестировать в них российские госкорпорации – «Ростех», Роскосмос, ОАК, ОСК, «Росатом» и другие. «Прошу, чтобы это не осталось просто пустой фразой. Я прошу вас это сделать практически и как можно быстрее», – обратился Путин к сидящим в первых рядах руководителям госкомпаний. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов после пленарного заседания на бегу заверил Republic, что его компания в стартапы инвестировать, безусловно, будет и даже уже инвестирует. Радовался посылу Путина и президент «Сколково» и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг: «Мы очень горды тем, что частично в выступлении президента использованы наши предложения», – заявил он Republiс: