31 мая Хостинский районный суд Сочи оштрафовал жителя Сочи Сергея Балданова на 3 тысячи рублей, признав его виновным по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) за книгу, которая не входит в список экстремистских. Об этом сообщает ИАЦ «Сова», на публикацию обратил внимание «ОВД-Инфо».
Суд также конфисковал ее у Балданова.
Как сообщается, в марте сотрудники ФСБ во время оперативно-разыскных мероприятий в парке имени Фрунзе в Сочи изъяли у жительницы города Арины Кондратенко книгу «Фалунь Дафа» автора Ли Хунчжи, которую ей передал последователь китайской духовной практики «Фалуньгун» Балданов.
По словам сочинца, он «регулярно выполнял в парке упражнения» и рассказывал о «Фалуньгун» всем желающим, в том числе с помощью книги «Фалунь Дафа». В итоге сотрудники ФСБ составили в отношении Балданова протокол и передали дело в суд.
При этом «Сова» уточняет, что в России признан незаконным трактат Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь», а «Фалунь Дафа» разрешена, и, таким образом, Балданова оштрафовали «вопреки закону».
Кроме того, распространение материала нельзя назвать массовым, поскольку Балданов передал Кондратенко один собственный экземпляр, резюмирует организация.
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