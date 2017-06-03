Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о расширении санкций против Северной Кореи, передает «Интерфакс».

Как пишет агентство, в список попали 14 физических лиц, в основном государственные служащие и представители торговых компаний КНДР. Кроме того, в резолюции фигурируют 4 юридических лица, среди которых – осуществляющий внешнеторговые операции банк Koryo и торговая корпорация Kangbong.

Им, среди прочего, запретят въезд в другие страны и заморозят их финансовые счета за рубежом.

Отмечается, что инициатором принятия документа была постпред США при ООН Никки Хейли.

Ограничения вводятся в ответ на регулярные испытания Пхеньяном баллистических ракет, которые запрещены резолюциями ООН. Последний запуск Корея провела 29 мая.

1 июня США также расширили санкции против КНДР. В списке, в частности, оказалась «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) бывшего руководителя «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Сообщалось, что ННК подписала контракт на поставки нефти в КНДР и отгрузила Пхеньяну нефтепродукты на сумму более $1 млн. Более того, компания якобы могла участвовать в схеме обхода санкций в отношении Северной Кореи.

Соединенные Штаты также ввели санкции против московской фирмы Ardis-Bearings и гражданина РФ Игоря Мичурина, связанных с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation.