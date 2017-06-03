Экс-глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный специальным советником по расследованию «вмешательства» России в выборы в США, будет также курировать дело бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом узнало Associated Press.

По информации агентства, Мюллер, среди прочего, проследит за расследованием Минюста в отношении Манафорта. Кроме того, Мюллер определит роль генпрокурора страны Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна в увольнении директора ФБР Джеймса Коми.

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Минюст Соединенных Штатов назначил Мюллера спецсоветником по расследованию связей команды Трампа и России 17 мая. Ранее оно велось под контролем Розенстайна.

Мюллер возглавлял ФБР в период с 2001 по 2013 год.

В марте Associated Press писало, что российский бизнесмен Олег Дерипаска работал с Манафортом «в интересах» президента Владимира Путина. Как уточнялось, Дерипаска предположительно заплатил Манафорту $40 млн в 2006–2009 годах.

Сам Манафорт подтвердил факт работы, но подчеркнул ее законность. Позднее Дерипаска подал в суд на AP, обвинив агентство в клевете.

Как, кроме того, сообщала The New York Times, Дерипаска якобы согласился дать показания в Сенате США о «вмешательстве» РФ в президентские выборы при условии, что Вашингтон предоставит ему полный иммунитет от возможного судебного преследования. Бизнесмен назвал эту информацию «ложью».

Коми уволили из ФБР 10 мая. Сам он узнал об этом из письма Трампа, в котором говорилось, что, по его мнению, Коми не может эффективно руководить ведомством. Как стало известно позднее, перед увольнением Коми просил выделить дополнительные «ресурсы» для расследования российского «вмешательства».