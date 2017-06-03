Президент Владимир Путин прокомментировал информацию о «вмешательстве» России в американскую президентскую кампания 2016 года, передает NBC.
«Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию», – заявил президент.
Путин добавил, что во время внутриполитической борьбы хакерам «по каким-то соображениям» было удобно раскрыть информацию, сославшись на Россию.
Спецслужбы США утверждают, что Москва влияла на ход президентской кампании 2016 года в том числе с помощью хакерских атак на избирательную систему и взломов почты политиков. Инициатором называют лично Путина. После победы на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне было инициировано расследование связей команды Трампа с Россией, которое продолжается до сих пор.
Предыдущий президент Барак Обама пообещал ответить России на кибератаки и в декабре выдворил из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов.
В феврале нынешнего года советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после публикаций в СМИ о том, что он обсуждал с российским послом в США Сергеем Кисляком вопрос отмены антироссийских санкций.
В мае Трамп уволил главу ФБР Джейма Коми. Как уточнялось, Коми перед увольнением якобы просил дополнительные «ресурсы» для расследования российского «вмешательства».
Кремль все обвинения неоднократно отвергал.
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