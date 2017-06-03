«Ростех» не считает, что инвесторам было бы интересно входить в капитал «Уралвагонзавода». Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

«Пока я не вижу такого инвестора, кто мог бы зайти на такое предприятие. Инвестор должен понимать, что он на этом может что-то заработать. “Уралвагонзавод” – это монопродукция же. На танки сегодня заказ есть, а завтра нет. А выживать только за счет экспорта очень тяжело, – сказал Чемезов. – Поэтому для инвесторов такой актив не очень интересен».

Как считает глава «Ростеха», в случае с УВЗ нужно «со всем разобраться, привести его в порядок, а потом уже говорить о каких-то инвесторах».

В мае источники РБК сообщали, что «Ростех» ищет для нижнетагильского предприятия инвестора, одним из вариантов рассматривается концерн «Калашников». В «Ростехе» отвергли эту информацию.

Акции УВЗ передали «Ростеху» в конце 2016 года. «Ведомости» сообщали, что с просьбой передать завод госкорпорации выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин.