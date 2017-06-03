ЦБ РФ считает одной из своих задач быстро перейти к электронному обороту денег, сказала на Петербургском экономическом форуме зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

«Перейти на безналичное обращение максимально быстро – это одна из задач Банка России, мы считаем, что это возможно и технически, и ментально, вопрос последовательности шагов», – приводит ее слова RNS.

Скоробогатова назвала «отличным» опыт скандинавских стран, где, по ее словам, «доля безналичных составляет 85–90%».

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Как писали в феврале «Ведомости», правительство обсуждает планы ограничить оплату крупных покупок наличными. Вице-премьер Аркадий Дворкович отверг эту информацию, по его словам, планов ограничивать наличные расчеты нет «даже в мыслях».

В октябре 2016 года глава Сбербанка Герман Греф говорил, что, по его мнению, наличные в России будут актуальны еще как минимум десять лет.