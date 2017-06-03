Собственник помещения, где располагается московский избирательный штаб Алексея Навального, сменил замки. Об этом в фейсбуке сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

https://www.facebook.com/nikolay.lyaskin/posts/1353176891432137?pnref=story

В мае московский штаб Навального выселили из предыдущего помещения, открытие нового офиса пришлось переносить из-за «проблем с площадкой».

Навальный регулярно сообщает о сложностях с открытием избирательных штабов в разных городах России.

Кроме того, его сторонники сообщают о давлении на них, а в Иркутске бизнесмена, который сдал помещение под штаб, избили.

Reuters сообщало, что в Туле владелец недвижимости отказался сдать команде Навального здание после того, как ему позвонили из городской администрации.