Консорциум из 15 европейских организаций и госорганов готовятся запустить проект по отслеживанию платежей в криптовалюте. Об этом пишет Coindesk со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

Евросоюз вложил в проект TITANIUM (Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets) €5 млн.

В консорциум вошли министерства внутренних дел Испании и Австрии, Национальное бюро расследований Финляндии, а также Интерпол.

Проект TITANIUM рассчитан на три года. Его участники, как сказано в релизе ЕК, займутся поиском решений для снижения уровня преступности и терроризма, совершаемых с использованием криптовалют и теневых транзакций.

Также консорциум составит рекомендации, как хранить и обрабатывать используемые в расследованиях данные, чтобы не нарушать право человека на неприкосновенность частной жизни.