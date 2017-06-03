Национальная система платежных карт (НСПК) закончила формирование платформы безопасной электронной коммерции MirAccept 2.0. Об этом сообщил глава НСПК Владимир Комлев, передает «Прайм».

По словам Комлева, платформа построена на базе стандартов международной организации EMVCo и не зависит от Visa. Эта международная платежная система – правообладатель технологии 3D Secure, которая позволяет подтверждать каждую операцию одноразовым паролем, получаемым через SMS.

Как пояснил Комлев, во всех картах мир уже используется MirAccept, но пока что она «опирается на стандарты 3D Secure». Подключение банков к MirAccept 2.0 начнется в августе, утверждает глава НСПК.

Российскую систему платежных карт решили создать в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время перестали обслуживать клиентов российских банков, попавших под санкции.

В мае «Ведомости» писали, что с декабря 2015 года было выпущено 5,7 млн карт «Мир», хотя предполагалось только в 2016 году выпустить 16 млн карт.