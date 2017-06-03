На 6-ом километре МКАД задержали троих дальнобойщиков, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на волонтера Объединения перевозчиков России.
По данным проекта, задержанные Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов находятся в ОВД «Вешняки». Уточняется, что водителей задержали на стоянке.
Полиция 24 мая задержала на стоянке на МКАД 19 человек, участвующих в акции водителей фур против системы «Платон». Как сообщала «Медиазона», вокруг стоянки на 51-м километре кольцевой автодороги выкопали сплошной ров, внутри которого осталось 13 фур.
В начале мая в Екатеринбурге рабочие также окопали рвом стоянку водителей, было заблокировано 11 большегрузов.
Бессрочная забастовка дальнобойщиков началась в конце марта. Водители выступают против системы сбора проезда с грузовых автомобилей по федеральным трассам.
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