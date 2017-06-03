Лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер – 2017» стала московский прозаик Анна Козлова, автор романа «F20». Прямая трансляция премии велась на канале в YouTube.

Книга «F20» посвящена внутреннему миру подростка-шизофреника. Писательница в своем романе пыталась разобраться как мир такого подростка взаимодействует с реальным миром. Всего Козлова написала шесть книг.

Всего в шорт-лист премии вошли книги «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Эта страна» Фигля-Мигля, «Головастик и святые» Андрея Филимонова, «Патриот» Андрея Рубанова, «Родина» Елены Долгопят и «Тень Мазепы» Сергея Белякова.

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