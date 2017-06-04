Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.
К мосту уже съехались около десяти полицейских машин.
https://twitter.com/KeithWalkerNews/status/871120663557402625
По словам очевидцев, микроавтобус наехал на пять или шесть человек. Другие называют цифру в 15–20 человек.
По данным корреспондента «Би-би-си», за рулем фургона сидел мужчина, который «предположительно ехал со скоростью 80 километров в час». Журналист рассказала, что позднее мужчину задержали.
Транспортное управление Лондона заявило о закрытии проезда по мосту в обоих направлениях после запроса полиции.
Заметка дополняется.
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