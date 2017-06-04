Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

К мосту уже съехались около десяти полицейских машин.

https://twitter.com/KeithWalkerNews/status/871120663557402625

По словам очевидцев, микроавтобус наехал на пять или шесть человек. Другие называют цифру в 15–20 человек.

По данным корреспондента «Би-би-си», за рулем фургона сидел мужчина, который «предположительно ехал со скоростью 80 километров в час». Журналист рассказала, что позднее мужчину задержали.

Транспортное управление Лондона заявило о закрытии проезда по мосту в обоих направлениях после запроса полиции.

Заметка дополняется.