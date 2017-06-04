На данный момент полиция Лондона проверяет факты нападения сразу в трех местах города: на Лондонском мосту, на рынке Боро, а также в районе Воксхолл. Об этом сообщается в твиттере полиции.

Полиция советует как можно скорее убегать в безопасное место или прятаться, если такого места нет.

Посольство России в Великобритании также советует держаться как можно дальше от места нападения.

«На Лондонском мосту чрезвычайное происшествие – микроавтобус совершил наезд на пешеходов, район оцеплен полицией. Рекомендуем следить за информацией полиции и избегать района ЧП», – сказано в сообщении.

Пока не приводится никакой официальной информации о погибших. По данным Reuters, которое ссылается на полицию Британии, погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июня фургон наехал на группу людей на Лондонском мосту. Очевидцы сообщали, что в результате происшествия пострадали от 15 до 20 человек, также говорилось, что некоторые получили ножевые ранения.

Заметка дополняется.