Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшее в ночь на 4 июня в Лондоне «потенциальным актом терроризма», пишет «Би-би-си».

«Расследование продвигается очень быстро. Я хочу выразить огромную благодарность полиции и экстренным службам, которые находятся на месте происшествия», – заявила Мэй.

Полиция Великобритании подтвердила, что случившееся расценивается, как теракт. При этом там отметили, что произошедшее в районе Воксхолл никак не связано с наездом на людей на Лондонском мосту и нападениями на рынке Боро. Террористическими атаками объявлены два последних события.

До сих не приводится никакой официальной информации по поводу погибших и пострадавших во время произошедшего в Лондоне. СМИ со ссылкой на полицию писали об одном погибшем. Также сообщалось о 15–20 раненых.

В ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон въехал в людей. Позднее стало известно о нападениях на рынке Боро, находящемся недалеко от моста. СМИ писали, что нападающие с ножами выпрыгнули из фургона после наезда микроавтобуса. В настоящий момент полиция объявила в розыск троих человек.