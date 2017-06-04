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В ночь на 4 июня примерно в 22:00 по местному времени (00:00 мск) на Лондонском мосту мужчина за рулем фургона въехал в людей. Полиция, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвали случившееся терактом.

По данным полиции, в результате случившегося погибли шесть человек. Еще трое предполагаемых террористов были застрелены полицией. В больницы Лондона поступили 48 пострадавших, уточняет Reuters.

Сообщается, что после наезда на пешеходов на мосту, фургон направился в сторону рынка Боро. Там террористы бросили фургон и напали на прохожих.

Как передает «Би-би-си», фургон ехал со скоростью 80 километров в час. Полицейские застрелили предполагаемых террористов спустя восемь минут после поступившего звонка.

«Вооруженная полиция ответила очень быстро и смело трем нападавшим подозреваемым мужчинам, которые были застрелены на рынке Боро», – заявил старший офицер по борьбе с терроризмом в Великобритании Марк Роули.

Роули рассказал, что на убитых были надеты пояса смертников, которые позднее оказались муляжем.

Посольство России в Великобритании сообщило «Интерфаксу», что во время терактов в Лондоне никто из россиян не пострадал.

«В посольство РФ из соотечественников после инцидентов в Лондоне никто за помощью не обращался. Данных о том, что кто-то из россиян пострадал, в посольстве нет», – отметил сотрудник посольства.

Мэй объявила, что рано утром в воскресенье, 4 июня, будет собрано экстренное совещание правительственного комитета безопасности «Кобра».

Поступали сведения о том, что в районе Воксхолл, что в четырех километрах от места происшествия, также произошло нападение. Однако позднее полиция опровергла связь с терактом на Лондонском мосту.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Недавние теракты в Лондоне за последние два месяца в Великобритании произошло еще два теракта.

В ночь на 22 мая взрыв произошел на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека. Ответственность за произошедшее взяло ИГИЛ. По данному делу полиция Великобритании задержала 18 человек, шестерых отпустили.

Взрыв устроил террорист-смертник, его имя – Салман Абеди, он, вероятно, связан с «Аль-Каидой» и тренировался в их лагерях. The Times писала, что он ездил в Ливию и мог посещать Сирию.

В марте на Вестминстерском мосту автомобиль врезался в толпу людей, после чего водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. В результате погибли четыре человека, сам нападавший был застрелен. О своей причастности к теракту тогда также заявило «Исламское государство».

До этого последний теракт в Великобритании был совершен более десяти лет назад, в 2005 году. Тогда террористы-смертники подорвали три поезда лондонского метрополитена, а также автобус на Тэвисток-сквер. Всего погибло 52 человека, еще более 700 были ранены.