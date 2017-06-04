Издание «Би-би-си» опубликовало фото предполагаемого террориста, который совершил нападение в Лондоне. Фото было взято у пользователей социальных сетей.

Также издание опубликовало фото фургона, который был использован во время теракта.

По предварительной информации газеты Sun, полиция застрелила двух террористов. Пока никакого официального подтверждения данной информации нет.

Случившееся в Лондоне в ночь на 4 июня уже назвали терактом. Официальной информации по поводу погибших и раненых пока не поступало. Сообщается, что в больницы Лондона доставили 20 человек.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Ночью 4 июня на Лондонском мосту мужчина на фургоне въехал в людей. Согласно информации очевидцев, из фургона выпрыгнуло несколько человек с охотничьими ножами, которые направились в сторону рынка Боро. В настоящий момент полиция объявила в розыск троих человек.