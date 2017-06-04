Шесть человек погибли после терактов в Лондоне, трое нападавших были застрелены полицией. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на полицию Лондона.

В больницы Лондона на данный момент доставлено более 30 пострадавших во время терактов.

Reuters пишет, что, по данным полиции, всего было не более трех террористов, что означает, что на данный момент всех виновных в теракте убили.

«Вооруженная полиция ответила очень быстро и смело трем нападавшим подозреваемым мужчинам, которые были застрелены на рынке Боро», – заявил старший офицер по борьбе с терроризмом в Великобритании Марк Роули.

По словам Роули, подозреваемые в совершении теракта были застрелены спустя восемь минут после первого звонка. На них были надеты пояса смертников, которые позднее оказались муляжем.

В ночь на 4 июня на Лондонском мосту мужчина на фургоне въехал в прохожих. Сообщалось, что позже из грузовика выскочили несколько человек с охотничьими ножами, которые направились в сторону рынка Боро. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.