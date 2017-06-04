«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет 15 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Программа будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В марте стало известно, что «Прямую линию» перенесли на более поздний срок – обычно она проходила в апреле.

Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это связано с графиком главы государства. РБК ранее также называло дату 15 июня.