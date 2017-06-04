Троих дальнобойщиков, задержанных вечером 3 июня на МКАД, отпустили из полиции, передает «ОВД-Инфо».

На всех составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушения порядка проведения публичного мероприятия).

Как уточняет «ОВД-Инфо», одному из задержанных сначала вменяли часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное совершение административного правонарушения) и хотели оставить в полиции до понедельника.

Заметка дополняется.