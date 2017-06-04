SpaceX успешно запустила ранее уже использовавшийся космический грузовик Dragon, сообщает TechCrunch.
Корабль доставит на МКС 2,7 тонны груза. Эту же грузовую капсулу SpaceX уже использовала в 2014 году, уточняет TechCrunch.
https://www.youtube.com/watch?v=uCZxXYXKLhQ
Компания Илона Маска 31 марта первый раз запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью.
Как отмечал The Verge, The Verge пишет, что двигатель в первой ступени – это самая дорогая часть ракеты. Ее повторное использование может снизить стоимость запуска Falcon 9 с $60 млн до $40 млн.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru