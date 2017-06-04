Стартап Amber Garage представил набор Holokit – аналог Google Cardboard для дополненной или смешанной реальности. Об этом пишет Gizmodo.

https://vimeo.com/215842939

Издание уточняет, что 6 июня на GitHub будет выложен открытый код, который позволит создавать продукт под разные платформы для поддержки Holokit.

Название набору дали по наименованию гарнитуры дополненной реальности Hololens от Microsoft. Hololens пока доступна только для разработчиков, она стоит $3 тысячи.