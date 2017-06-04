Количество погибших при атаках в Лондоне выросло до семи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Власти пока не установили личность возможных террористов. Несколько нападений произошли в ночь на 4 июня: на Лондонском мосту мужчина за рулем фургона въехал в прохожих, позднее из машины вышли несколько человек и с охотничьими ножами направились в сторону рынка Боро.

Полиция застрелила всех троих нападавших, власти считают произошедшее терактом. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

В Великобритании 8 июня должны пройти парламентские выборы. Как ранее сообщило Reuters, Консервативная и Лейбористская партии после теракта объявили, что приостанавливают кампании. Такое же решение приняли в Шотландской национальной партии.

Президент России Владимир Путин выразил британскому премьеру Терезе Мэй соболезнования в связи с лондонскими атаками, передает «Интерфакс».