Количество погибших при атаках в Лондоне выросло до семи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Власти пока не установили личность возможных террористов. Несколько нападений произошли в ночь на 4 июня: на Лондонском мосту мужчина за рулем фургона въехал в прохожих, позднее из машины вышли несколько человек и с охотничьими ножами направились в сторону рынка Боро.
Полиция застрелила всех троих нападавших, власти считают произошедшее терактом. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.
В Великобритании 8 июня должны пройти парламентские выборы. Как ранее сообщило Reuters, Консервативная и Лейбористская партии после теракта объявили, что приостанавливают кампании. Такое же решение приняли в Шотландской национальной партии.
Президент России Владимир Путин выразил британскому премьеру Терезе Мэй соболезнования в связи с лондонскими атаками, передает «Интерфакс».
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