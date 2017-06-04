Журнал The New Times перестанет выходить в бумажной версии. Обложку последнего номера в фейсбуке разместила главный редактор издания Евгения Альбац.

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«Интерфакс» пишет о полном закрытии журнала, Альбац сказала агентству, что причиной закрытия стали финансовые трудности: «Деньги кончились. Завтра все расскажем в номере.

Как уточняет “Медуза”, последнее время у журнала были проблемы с деньгами. В декабре 2016 года издание перестали распространять через розницу, Альбац тогда объясняла это необходимостью сократить издержки.

В августе 2016 года после восьми лет сотрудничества с The New Times перестала работать типография “Пушкинская площадь”. Альбац говорила, что у издания нет долгов перед типографией.