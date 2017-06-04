Полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, где погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Полицейские провели спецоперацию в восточной части города. По данным Sky News, задержанные были в доме, где жил один из предполагаемых террористов, устроивших атаку в ночь на 4 июня. Корреспондент телеканала уточняет, что среди задержанных – 4 женщины.

Также о женщинах, которых выводили из здания при задержаниях в восточной части Лондона, пишет Reuters.

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Вечером 3 июня грузовик въехал в людей на Лондонском мосту, позднее несколько человек вышли из автомобиля и напали на прохожих с ножами. Трое подозреваемых были убиты полицейскими, власти полагают, что исполнителями теракта были только эти трое.

В результате атаки погибли семь человек, около 50 пострадали, в том числе граждане Франции.