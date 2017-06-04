На вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько завели уголовное дело о взятке в размере 3 млн рублей, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник получила взятки от предпринимателей за помощь при заключении госконтрактов по ремонту здания администрации региона и поставку мебели.

Вице-губернатор задержана, уточнили в СК. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова уточнила «Интерфаксу», что Мазанько задержали на 72 часа, решение о мере пресечения суд будет принимать 6 июня.