Мессенджер Telegram оказался недоступен у части российских пользователей из-за особенностей системы блокировок Роскомнадзора. Это выяснил консультант ФБК Владислав Здольников, передает TJournal.

Как пояснил Здольников, система блокировок Роскомнадзора устроена таким образом, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других ресурсов. По его словам, владелец внесенного в реестр запрещенных сайтов домена dymoff.space, внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, фейсбука и других сайтов.

Провайдеры блокируют сайтs по IP, в итоге, пишет TJ, добавление новых доменов автоматически приводит к их блокировке.

По словам руководителя предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, Роскомнадзор знает об этой проблеме: «Роскомнадзору все говорили много раз и много лет, что в их системе блокировок есть такая дыра и проблема, но ему же виднее, они там больно умные».

https://twitter.com/sssmirnov/status/871277888166920194

Пользователи сообщают о перебоях в работе мессенджера в течение всего дня 4 июня.