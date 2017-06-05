Публичные выступления Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге – помимо программной речи, это и высказывания в ходе встреч с руководителями иностранных информационных агентств, с американскими и другими инвесторами, и, конечно же, полемика с американской телезвездой Мегин Келли – посылают четкий внешнеполитический сигнал условному «Западу» – «Не дождетесь!»

Никаких существенных изменений в российской внешней политике, тем более пересмотра ее главного концептуального нарратива – «Запад противодействует возрождению России как великой державы, чтобы сохранить свое доминирование в однополярном мире, и Россия “отвечает” на ущемление ее законных интересов» – не предусматривается. Наоборот, противостояние с Западом закрепляется в качестве идеологического стержня российской внешней политики и определяет содержание действий Москвы на международной арене. Продвижение российских интересов теперь понимается почти исключительно как подрыв геополитических и экономических позиций Запада в «игре с нулевой суммой».