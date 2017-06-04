Российские спецслужбы пытаются предотвратить вступление Македонии в НАТО и организовать на Балканах «полосу нейтральных стран». Об этом свидетельствуют документы из секретных архивов правительства Македонии, которые передали международному консорциуму журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), пишет «Новая газета».

Как стало известно OCCRP, в течение последних десяти лет Македония находится «под воздействием сильнейшей и разрушительной пропаганды, а также деятельности разведывательных служб, которая осуществляется через посольство РФ». В частности, на базе почетных консульств России в македонских городах Битола и Охрид организованы разведывательные базы.

По данным издания, российская сторона действует по принципу «мягкой силы» для изоляции Балкан от влияния Запада. Речь идет о культурных инициативах посольства РФ: Москва открыла в Македонии около 30 «ассоциаций дружбы», спонсирует строительство православных церквей по всей стране. Издание подчеркнуло, что Россия продвигает идею «пан-славянской идентичности и единой православной веры».

«Кроме того, российская внешняя политика находится в тесном взаимодействии с энергетической стратегией, цель которой – получить контроль над стратегическими энергетическими ресурсами страны», – добавили в OCCRP.

Журналисты пояснили, что в конечном счете Москва планирует поставить Македонию в «полную зависимость» от России.

Выполнять эту стратегию поручили трем офицерам Службы внешней разведки, которыми руководил штаб в Белграде, а также четырем сотрудникам Главного разведывательного управления, которые получали указания из штаба в Софии.

В качестве агентов российских спецслужб выступают корреспонденты государственного информационного агентства ТАСС, а также представители Россотрудничества. Как подчеркнула «Новая», в их обязанности входит вербовка бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции. Агенты должны были создать «критическую массу людей с военной подготовкой», которых «в нужный политический момент» можно будет использовать в интересах России.

Издание также пересказывает разговор между российским послом Олегом Щербаком и сотрудником МИДа Македонии. В нем представитель РФ сообщает собеседнику, что Россия намерена создать «полосу нейтральных стран на Балканах», в которую войдут Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.

Кроме того, посол высказал недовольство из-за «недостаточной поддержки» российского политического курса Македонией. Он предупредил, что если страна не будет публично поддерживать позицию Кремля, «это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества».

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