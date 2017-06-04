Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ заявил, что после сноса пятиэтажек цены на жилье в Москве изменятся.

«Я думаю, что они (цены) точно не будут расти, а скорее всего, они будут несколько снижаться», – сказал мэр.

Он пояснил, что в Москве строится «катастрофически мало» жилья относительно других регионов, поэтому цены на него высокие. По словам Собянина, программа сноса пятиэтажек позволяет строить дополнительное жилье, которое будет «давить на рынок», за счет чего цены упадут.

Ранее мэрия опубликовала первые данные по голосованию о сносе пятиэтажек. Пользователь может ввести точный адрес дома и посмотреть соотношение голосов «за» и «против» включение этого дома в программу реновации.

Голосование продлится до 15 июня, окончательные итоги, предположительно, объявят в августе. При этом Собянин пообещал, что голоса «молчунов» будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным «за» или «против».

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Второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек пройдет в Госдуме 9 июня, но перед этим, 6 июня, состоятся парламентские слушания. На них пригласят 300 жителей попадающих под снос домов. Остальные 150 мест в парламенте займут депутаты, сенаторы, а также представители правительства и мэрии Москвы.