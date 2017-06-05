«Исламское государство» взяло ответственность за теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщило близкое к исламистам агентство Amaq, передает Reuters.

В результате атаки погибли семь человек, 48 пострадали, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших оказались граждане Франции и Канады.

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По подозрению в причастности к теракту задержали 12 человек, их личности пока не раскрываются. Как уточнила The Guardian, среди них пять мужчин и семь женщин.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня, когда фургон въехал в людей. После несколько человек вышли из автомобиля и напали на прохожих с ножами. Трое подозреваемых были убиты полицейскими. Следствие полагает, что исполнителями теракта были только эти трое.