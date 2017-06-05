Владимир Махлай и его сын Сергей решили продать принадлежащую им долю химической компании «Тольяттиазот». Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры получивших предложение о покупке компаний, чиновники и банкир.

По информации издания, купить 71,5% компании в феврале предложили «Ренессанс капиталу». Сумма сделки не называется. При этом источник газеты говорит о «несуразно высокой» стоимости – $2 млрд. По мнению другого собеседника, предприятие оценивается не более чем в $1 млрд. Стороннюю оценку произвести невозможно, так как «Тольяттиазот» не раскрывает отчетность, уточнили «Ведомости».

Заметка дополняется.