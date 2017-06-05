В департаменте по взаимодействию с институтами гражданского общества управления президента по общественным проектам появился новый куратор. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Главным советником департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества стала ответственный секретарь Севета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова. Распоряжение о назначении уже подписано главой Администрации президента Антоном Вайно.

Как пояснил «Коммерсанту» глава СПЧ Михаил Федотов, после назначения Лантратова продолжит работать в СПЧ. Он отметил, что сохранение за Лантратовой должности ответственного секретаря совета было с его стороны одним из условий ее назначения в АП.

Заметка дополняется.