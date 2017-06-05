Президент России Владимир Путин в эфире программы Sunday Night With Megyn Kelly на NCB ответил на вопрос о коррупции в России, а также о положении журналистов, критикующих власть.

«Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причём постоянно, поучать нас и давать уроки, как жить?» – сказал Путин.

Он отметил, что Россия готова прислуживаться к партнерам в том случае, если их оценки «производятся доброжелательно, для того, чтобы наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям».

Кроме того, президент рассказал, что Россия развивается по «демократическому пути»: в стране в ходе внутриполитической борьбы «происходит нечто», что характерно и для других государств. «Не вижу в этом ничего необычного», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в России проходят оппозиционные митинги, «люди имеют право высказывать свою точку зрения». Путин уточнил, что если при выражении точки зрения граждане нарушают закон, тогда сотрудники правоохранительных органов «стараются навести порядок».

Заметка дополняется.