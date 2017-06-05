Власти Египта и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических сообщений с Катаром, передает Reuters.

О прекращении сотрудничества также заявили Саудовская Аравия и Египет. Власти Саудовской Аравии объяснили, что приняли такое решение «в целях защиты от угрозы терроризма и экстремизма». В Египте обвинили Катар в поддержке террористических организаций, в частности, ИГИЛ и «Аль-Каиды».

«Катар, вопиюще нарушив все соглашения, пакты и принципы международного права, распространил хаос в Бахрейне. Он не берет во внимание ценности, права, мораль, принципы добрососедства и отношения в Персидском заливе и отрицает все обязательства», – цитирует заявление правительства Бахрейна Al Arabiya.

Бахрейн заявил о прекращении наземное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов. Дипломатом отвели 48 часов, чтобы уехать из страны, а граждане Катара должны в течение 14 дней покинуть Бахрейн.

Египет также объявил о закрытии воздушного и морского сообщения с Катаром, добавило Reuters.