В России может появиться новый золотодобытчик, который будет способен занять второе место на рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснила газета, группа «Ренова» Виктора Вексельберга намерена получить контроль в золотодобывающей Petropavlovsk. Источники рассказали, что «Ренове» уже принадлежат 22,34% акций Petropavlovsk и 6,88% голосов в конвертируемых облигациях.

Вместе с дружественными фондами Sothic Capital Management и M&G Debt Opportunities компания Вексельберга контролирует всего около 40% Petropavlovsk и настаивает на обновлении совета директоров золотодобыдчика.

«В случае победы на собрании акционеров в июне следующим шагом может стать объединение “Золота Камчатки” “Реновы” с Petropavlovsk», – отметили собеседники издания.

Кроме того, «Коммерсантъ» пишет о предварительных переговорах по слиянию консолидированной компании с Highland Gold, крупнейшим акционером которой выступает Роман Абрамович, а также с GV Gold, которую контролируют владельцы Ланта-банка.

Если золотодобыдчик объединиться с Highland Gold, то объемы добычи составят приблизительно 25 тонн золота в год (12,95 тонн – Petropavlovsk, 5,1 тонны – «Золото Камчатки» и семь тонн – Highland Gold, согласно показателям за 2016 год). В случае слияния с GV Gold компания сможет претендовать на четверное место с объемом добычи 18,4 тонн в год.