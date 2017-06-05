Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat представила доказательства, что «Бук», из которого предположительно сбили самолет рейса MH17, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде. С материалами расследования ознакомилось РБК.

Журналисты нашли в сети фотографию «Бука» 332, сделанную в 2013 году, но опубликованную в 2015 году. Как отметило РБК, речь идет о последнем известном снимке этого «Бука», сделанном перед его перевозкой из России на Украину.

Изображение подтверждает, что «Бук» числился в 53-й зенитно-ракетной бригаде, воинская часть 32406. Белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки совпадают с теми, которые имеются на «Буке», из которого, по версии Bellingcat, сбили Boeing 777.

«Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео “Бука” 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», – сказано в докладе.

На фоне машины сфотографировался мужчина, который, как установило издание, занимается ремонтом техники. Он рассказал РБК, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» был в 2014 году.

Сзади мужчины на фото запечатлен розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг», подчеркнуло издание. Этот же контейнер, на фоне которого сфотографировался тот же механик, журналисты нашли на другой фотографии. Согласно геотегу, этот снимок сделали во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова (недалеко от Курска). Спутниковые снимки подтвердили геолокацию фото.

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Ранее Bellingcat назвала ответственным за сбитый самолет отставного российского офицера Сергея Дубинского, известного как Хмурый. Он, по данным группы, перевозил «Бук» на территорию Украины. Сам Дубинский отметил, что не стрелял по самолету и не отдавал команду сбивать Boeing. Он не стал уточнять, имел ли отношение к перевозке «Бука» в Донбасс.

Boeing 777 потерпел крушение над Донбассом 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 человек, большинство были подданными Нидерландов. В 2015 году следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух», запущенной с «Бука».