Департамент городского имущества Москвы обратился в суд с иском об изъятии земельного участка, принадлежащего главе Россельхознадзора Сергею Данкверту. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Щербинского районного суда Светлану Ехтанигову.

По ее словам, Данкверту принадлежит около 16 соток в поселении Марушкинское около деревни Анкудиново. Указанный участок понадобился столичным властям для реконструкции Боровского шоссе.

Ехтанигова отметила, что истец в иске попросил установить сумму возмещения за земельный участок в размере около 1,5 млн рублей. Она добавила, что рассмотрение иска пока приостановлено, так как суд назначил экспертизу. В иске отмечается, что распоряжение об изъятии участка было издано в декабре 2015 года.

Сам Данкверт пока не прокомментировал иск столичного правительства.