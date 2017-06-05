Гомосексуал из Дагестана рассказал о попытке силовиков завербовать и отправить его в Сирию. Об этом он рассказал в интервью «Кавказскому узлу».

Мужчину задержали на улице и привезли в гостиницу, где он общался с некими людьми. Они не уточнили к какой структуре принадлежат, однако «по тону общения он понял, что те из спецслужб».

Ему показали видео, где он заснят с другим мужчиной, и пригрозили разослать его всем знакомым.

«В ходе беседы выяснилось, что они меня хотят отправить в Сирию. Когда я начал отказываться, они сказали, чтобы я не переживал, что они все это понимают, что в Турции и затем в Сирии меня встретят их люди и проводят. Они не сказали, это люди из России или местные, но сказали, что меня всему научат. Как я понял, я буду звеном в цепочке людей, которые иногда кого-то будут встречать, провожать», – рассказал он.

После отказа силовики пригрозили посадить его на 20 лет за спонсирование терроризма. Ему якобы дали пять дней для раздумий, но мужчина успел сбежать из России в Турцию.

Уточняется, что гомосексуал знал арабский язык.