Курс криптовалюты Ethereum, альтернативы биткоина, на торгах 4 июня достиг исторического рекорда, поднявшись до $250,41. Об этом сообщает CNBC.

C начала года (когда Ethereum торговался на уровне $8,52) виртуальная валюта подорожала в общей сложности на 2839%. В начале сессии 5 июня курс Ethereum колеблется около $246.

Как указывает CNBC, одним из факторов, поддержавших рост курса Ethereum, стала встреча основателя блокчейн-платформы Виталика Бутерина с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили 2 июня в Кремле, встреча состоялась на полях Петербургского экономического форума. Бутерин рассказал Путину о том, как возможно использовать разработанные им технологии в России, а президент РФ «поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами».

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Сам биткоин в первой половине торгов 5 июня торгуется на уровне $2565. При этом с начала года самая известная в мире криптовалюта также неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, вечером 24 мая виртуальная валюта впервые стала стоить больше $2500, а на следующий день курс биткоина поднялся выше $2600, а потом и $2700. Отметку в $2000 биткоин преодолел 21 мая, а выше $1000 криптовалюта стала стоить в начале января текущего года – впервые с 2013 года.