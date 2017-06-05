В Литве начали строительство стены на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Первый столб установят в районе деревни Рамонишкяй Шакяйского района, которая граничит с Калининградской областью.

«Целью данной меры является защита экономических интересов страны и укрепление безопасности путем усиления борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией», – заявил глава МИД Литвы Эймутис Мисюнас.

Протяженность забора составит 45 километров. Он будет представлять собой ограждение из проволоки высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля.

Завершить его строительство планируется к 20 декабря. На эту меру из бюджета Литвы выделят €3,6 млн.

Осенью 2016 года в МИД Литвы Россию назвали «сверхпроблемой». Тогда же в стране выпустили руководство «Подготовка к выживанию в чрезвычайных ситуациях и войнах», где особенное внимание уделяется оккупации страны российскими военными.