Египтяне унаследовали от предков пирамиды и сфинксов. Или не от предков? Команда генетиков из немецкого университета Тюбингена (с коллегами из Кембриджа и Варшавы) взяла на анализ ДНК у 151 древнеегипетской мумии. Вывод: фараоны приходятся не самыми близкими родственниками современным египтянам – например, иорданцы, палестинцы и даже некоторая часть тунисских и ливанских евреев им генетически ближе.

К идее «исторических корней» и «прошлого нации» генетики вообще склонны относиться с осторожностью – потому что может оказаться, что «прапрапрадеды», к которым принято возводить историю и культуру, никакие не прапрапрадеды. Для историков – например, для британского профессора Эрика Хобсбаума, который еще в 1980-е показал, что нации и «древние народные традиции» по большей части изобретены в XVIII и XIX веках – это не такой уж и сюрприз. Но биологам есть что добавить.