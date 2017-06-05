Глава МЧС России Владимир Пучков предложил разработать систему штрафов для территориальных подразделений Росгидромета за неправильный прогноз погоды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что на неделе В Москве ожидается небольшое потепление, при этом дожди с грозами продолжатся. В понедельник после 12:00 в Москве ожидаются ливень, гроза и сильный ветер с порывами 15 м/с и выше. Температура воздуха составит 16–18 градусов, сообщали синоптики.

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29 мая в Москве и Подмосковье прошел самый серьезный ураган за сто лет. В результате 15 человек погибли, еще 200 пострадали. Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повреждения получили около 2 тысяч автомобилей. Ураган также повредил кровли 243 домов.

МЧС отправило операторам сообщение о приближающемся урагане в Москве после его завершения. Операторы заявили, что именно из-за несвоевременности оповещения они не смогли сообщить абонентам об ухудшении погоды.

Синоптики отмечали, что предупреждали МЧС о сильном урагане, начиная с 27 мая, а в день урагана выпустили дополнительное предупреждение о сильных осадках, грозе и ветре до 22 м/с.