Саудовская Аравия отзовет лицензию на вещание у катарского телеканала Al Jazeera. Об этом пишет Ajel со ссылкой на источники.
Власти Саудовской Аравии официально объявят свое решение «в ближайшие часы», уточняет издание.
Al Jazeera возглавляет шейх и член правящей династии в Катаре Хамад бин Тамер бин Мухаммед Аль Тани. Штаб-квартира телеканала расположена в Дохе.
Семь государств ранее прервали дипломатические отношения с Катаром. О прекращении сотрудничества заявили власти Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена, Бахрейна, Ливии и Мальдив.
Такие меры объяснили защитой от терроризма и экстремизма. Египет обвинил Катар в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды».
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