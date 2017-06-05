Саудовская Аравия отзовет лицензию на вещание у катарского телеканала Al Jazeera. Об этом пишет Ajel со ссылкой на источники.

Власти Саудовской Аравии официально объявят свое решение «в ближайшие часы», уточняет издание.

Al Jazeera возглавляет шейх и член правящей династии в Катаре Хамад бин Тамер бин Мухаммед Аль Тани. Штаб-квартира телеканала расположена в Дохе.

Семь государств ранее прервали дипломатические отношения с Катаром. О прекращении сотрудничества заявили власти Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена, Бахрейна, Ливии и Мальдив.

Такие меры объяснили защитой от терроризма и экстремизма. Египет обвинил Катар в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды».